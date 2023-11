Visite specialistiche per la prevenzione: l’ambulatorio della LILT a Enna apre le porte

La prevenzione è un tassello fondamentale nella tutela della salute, e l’ambulatorio provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Enna si fa portavoce di questa missione con l’organizzazione di giornate dedicate alle visite specialistiche senologiche e dermatologiche. In un contesto dove la consapevolezza e la cura preventiva giocano un ruolo chiave, l’ambulatorio situato in via Roma 301, nell’edificio che un tempo ospitava l’Upim, diventa un punto di riferimento per la comunità.

Il calendario delle visite è già definito: il 9 novembre si terranno le visite senologiche, fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori al seno, mentre l’11 novembre sarà la volta delle visite dermatologiche, con un focus particolare sulla mappatura dei nei, procedura essenziale per monitorare eventuali cambiamenti cutanei e prevenire il melanoma.

Per accedere a queste prestazioni, è possibile contattare l’ambulatorio ai numeri di telefono 3533241732, 3882529000 o 0935546734. È importante sottolineare che la prevenzione attraverso visite specialistiche è un diritto e un’opportunità per tutti i cittadini, e la LILT di Enna si impegna a garantire questo servizio, offrendo anche informazioni e supporto sulle attività dell’associazione. Chi desidera saperne di più può chiamare i numeri indicati tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20. La LILT di Enna invita la popolazione a non trascurare l’importanza delle visite preventive e a prendere parte attiva nella tutela della propria salute.

