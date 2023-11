La Sicilia e la transizione verso l’energia pulita: un futuro “green” in arrivo

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/11/28610013_1699444530.mp3

Catania si appresta a diventare un punto focale nella rivoluzione verde della Sicilia. L’isola,che punta a trasformarsi in un hub energetico chiave nel Mediterraneo, con l’arrivo di flussi energetici significativi dal Nord-Africa, ha l’opportunità unica di utilizzare grandi risorse per l‘autosufficienza energetica non solo locale ma anche del Nord Europa. Questa visione si concretizza attraverso la creazione di sei filiere produttive che si sviluppano attorno alle energie rinnovabili, all’idrogeno, alla mobilità elettrica, alla ricerca nucleare, ai semiconduttori e al Gnl nei porti. Questi sforzi sono supportati dai Piani nazionali e regionali e trovano terreno fertile nella Zes unica del Sud.

Il quotidiano “La Sicilia” ospiterà un evento a Catania il 15 novembre presso i Laboratori nazionali del Sud dell‘Istituto di fisica nucleare. Qui, rappresentanti del governo, istituzioni, mondo scientifico, imprese e sindacati si confronteranno su progetti di ricerca innovativi e sulle prospettive di sviluppo industriale e occupazionale che questi possono aprire. Tra i progetti discussi, spicca quello del Cnr per convertire gli scarti agricoli in idrogeno verde e l’inverter di STMicroelectronics che potrebbe migliorare le prestazioni delle batterie per veicoli elettrici.

L’evento inizierà alle 9:30 con i saluti delle autorità locali e dei direttori del quotidiano. Seguiranno interventi e tavole rotonde con esponenti di spicco del panorama energetico e ambientale, tra cui il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il presidente della Regione siciliana. Si discuteranno temi come la gestione dei rifiuti, la depurazione e la produzione di idrogeno rinnovabile, con un occhio di riguardo verso le comunità energetiche rinnovabili e l’istituzione di un Istituto regionale per l’energia solare.

La giornata sarà scandita da interventi di esperti e da confronti tra le parti sociali, con una visita ai laboratori dell’Ifn e la presentazione di esempi imprenditoriali di successo nella transizione energetica. Le conclusioni saranno affidate al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alle 18:00. Questo convegno rappresenta un momento cruciale per la Sicilia, che si pone all’avanguardia nella transizione energetica, dimostrando come l’innovazione e la collaborazione tra diversi settori possano guidare verso un futuro sostenibile e prospero.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato