Convocata la conferenza provinciale per il dimensionamento scolastico.

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, ha indetto per il 13 novembre un incontro di vitale importanza: la Conferenza provinciale per l’organizzazione della rete scolastica. Questa riunione vedrà la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del mondo dell’educazione, inclusi i sindaci di Enna e delle città circostanti, nonché rappresentanti degli insegnanti, del personale ATA e degli studenti.

Fase decisionale

La conferenza provinciale rappresenta un evento significativo per la comunità di Enna e le aree limitrofe, poiché le decisioni prese in questo contesto avranno un impatto diretto sull’organizzazione e la gestione delle istituzioni educative della regione. La partecipazione di figure chiave come i sindaci recentemente eletti, rappresentanti del personale docente e non docente, e studenti, sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo e inclusivo.

L’attenzione è focalizzata sulle possibili conseguenze che il riordino potrebbe avere, in particolare sulle preoccupazioni espresse dal fronte sindacale. Queste includono la paura di una maggiore difficoltà nella gestione delle nuove istituzioni scolastiche, potenziali problemi legati alle graduatorie uniche per il personale, la soprannumerarietà, la perdita di posti di lavoro chiave come Direttori Scolastici (DS) e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), e un impatto negativo sulla scuola pubblica come entità capace di ridurre le disparità sociali e territoriali.

Un dibattito acceso

Il dibattito si preannuncia quindi acceso e di fondamentale importanza per il futuro del sistema educativo del territorio, con l’obiettivo di trovare soluzioni che preservino l’efficacia e l’equità dell’istruzione, pur nel contesto di una necessaria riorganizzazione. Il tema al centro della conferenza è di stringente attualità e suscita preoccupazione per le possibili implicazioni che le decisioni prese potrebbero avere sulle comunità locali. Il sindacato, come detto, esprime forte apprensione per i rischi di una gestione più complessa delle istituzioni scolastiche, la potenziale soprannumerarietà del personale e la perdita di posti di lavoro chiave, nonché per le possibili ripercussioni negative sulla scuola pubblica come pilastro fondamentale per la riduzione delle disuguaglianze.

