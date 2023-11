Risoluzione debitoria e accordo di transazione tra il Comune di Piazza Armerina e Acquaenna S.c.p.a.

Il Comune di Piazza Armerina e la Società Acquaenna S.c.p.a. hanno raggiunto un accordo di transazione che pone fine a una disputa finanziaria protrattasi per anni. Il debito riconosciuto dal Comune ammonta a € 381.828,40, cifra che include gli interessi di mora accumulati per fatture insolute relative al servizio idrico integrato dal gennaio 2019 al ottobre 2023. La transazione, che segue una serie di comunicazioni ufficiali tra le parti, prevede un saldo e stralcio del debito per una somma ridotta di € 323.618,13, con rinuncia da parte di Acquaenna a ulteriori interessi e azioni legali. Questo accordo è stato raggiunto non solo per definire la controversia ma anche per stabilire un piano di rientro rateale che vede il Comune impegnato a versare cinque rate semestrali a partire dal 30 novembre 2023 fino al 30 settembre 2025.

Il piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento dettagliato prevede il pagamento della prima rata di € 70.000,00 entro la fine di novembre 2023, seguita da quattro rate di circa € 63.404,53 ciascuna. Il Comune si è inoltre impegnato a effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario, con specifica causale che indichi il pagamento come parte dell’accordo di transazione. L’accordo stabilisce che eventuali ritardi o mancati pagamenti comporteranno la decadenza dei termini beneficiati dal comune, con la possibilità per Acquaenna di richiedere l’intero debito riconosciuto più gli interessi e le spese legali. Inoltre, il mancato pagamento dei consumi correnti costituirà ulteriore causa di decadenza dall’accordo. Le parti hanno concordato che questo atto di transazione non necessiterà di registrazione, a meno che non si verifichino inadempienze. In tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente.

