Concorso Morgantìnon: un viaggio nel cuore dell’olio extravergine siciliano

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/28271470_1697709366.mp3

Il “tour” degli oli extravérgini d’oliva siciliani continua a far parlare di sé. Dopo una tappa a Monreale, l’evento si è trasferito nella pittoresca Zafferana Etnea, ospitato nel ristorante Sabir dello chef Seby Sorbello. Promosso dall’Ente sviluppo agricolo e realizzato in collaborazione con l’Unione regionale cuochi siciliani, il tour mira a due obiettivi fondamentali: diffondere la conoscenza della varietà di oli prodotti in Sicilia e promuovere una cultura alimentare consapevole.

Il percorso è un’esperienza sensoriale-gastronomica, arricchita dalla presenza di giornalisti specializzati in enogastronomia, addetti ai lavori e produttori. Per la preparazione dei piatti, sono stati selezionati otto oli, su indicazione dello chef, tutti prodotti nella Sicilia orientale e classificati nella graduatoria 2023. Il Concorso Morgantìnon, giunto all’undicesima edizione, è un’iniziativa dell’Ente di sviluppo agricolo della Regione Siciliana, realizzata attraverso la Sopat e con la collaborazione di varie istituzioni locali. Dario D’Angelo, responsabile della Sòpat, ha accolto i partecipanti, sottolineando come il concorso sia diventato un importante strumento per la promozione dell’olio extravergine siciliano.

Lo chef Sorbello ha voluto esprimere il suo amore per il territorio attraverso i suoi piatti. Dalla semplice pasta e finocchietto al sofisticato gambero rosso di Mazara, l’olio extravergine è stato il protagonista indiscusso. “L’olio Evo per me è fonte di vita”, ha concluso lo chef. Gli esperti del servizio ispettorato agrario di Catania hanno spiegato le procedure di valutazione degli oli, mentre alcuni produttori hanno illustrato le caratteristiche e qualità delle loro produzioni.

La prossima tappa del tour sarà a Nicosia, in provincia di Enna, e sarà ospitata dal ristorante Al Pilèr dello chef Hermes Picone. L’evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire gli oli della terra siciliana e per educare i consumatori a fare scelte alimentari più sane e consapevoli.