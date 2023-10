L’ordine di arrivo ufficiale della gara podistica “I Colori della Solidarietà” disputata a Piazza Armerina domenica scorsa

L’edizione 2023 della gara podistica “I Colori della Solidarietà” si è svolta a Piazza Armerina lo scorso 15 ottobre ha visto la partecipazione di numerosi atleti di diverse categorie, tra cui Junior, Pro, Seniores e Master, tutti impegnati in una corsa di 7 km. La gara è stata vinta dal pettorale numero 76, Salvatore Stivala, che ha coperto il percorso in un tempo di 0h:24:40. Al secondo posto si è classificato Gabriele Pio Samperi con un tempo di 0h:25:35. Il podio è stato completato da Emanuele Mario Alessandro con un tempo di 0h:25:51.

Al quarto e al quinto posto si sono classificati Sebastian Ragonese e Attilio Alessandro, con tempi di rispettivamente 0h:26:00 e 0h:26:03. I primi cinque atleti si sono quindi distinti per le loro abilità e resistenza fisica in una competizione di elevato livello. Sono stati numerosi, inoltre, anche gli altri partecipanti che hanno dato il massimo e che hanno contribuito a creare un’atmosfera di grande sportività e solidarietà. Spero di averti fornito tutte le informazioni di cui necessitavi.