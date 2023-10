Piazza Armerina – Da tre giorni bloccati gli uffici comunali di via Gen. Muscarà a causa della mancanza di internet

Da tre giorni, gli uffici comunali situati in Via Gen. Muscarà sono immobilizzati a causa di un’interruzione della linea telefonica e la conseguente impossibilità di usare la rete intenet. Questa situazione sta generando considerevoli disagi per i cittadini,che hanno bisogno di accedere a servizi fondamentali come la richiesta di certificati anagrafici o il rinnovo della carta d’identità. Contrariamente alle ipotesi iniziali, il problema non origina da un malfunzionamento delle infrastrutture comunali. Secondo quanto riportato dal comando della polizia locale, la radice del problema risiede in una centralina esterna gestita da TIM. L’interruzione ha colpito principalmente i servizi sociali, anagrafici e elettorali, paralizzando completamente questi settori e causando disagi sia ai cittadini sia agli addetti ai lavori. TIM, l’organizzazione responsabile della centralina, ha dichiarato che i lavori di ripristino dovrebbero avere inizio oggi. Ciò nonostante, l’incidente pone serie domande sulla robustezza dei nostri servizi pubblici e sottolinea l’urgenza di elaborare piani di contingenza efficaci.