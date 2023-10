Piazza Armerina – La Battaglia contro l’abbandono illegale di rifiuti nelle strade cittadine. Video, foto e bollette incastrano i cittadini incivili

Recentemente, la città ha adottato misure drastiche per combattere l’abbandono illegale di rifiuti nelle strade. Grazie all’installazione di telecamere di sorveglianza e all’intervento della polizia locale di Piazza Armerina, si spera di porre fine a questa piaga sociale.

Le Nuove Misure

L’amministrazione Cammarata ha preso la decisione di installare telecamere di sorveglianza in punti strategici della città. Questa mossa è stata accolta con favore dalla comunità, che vede nella tecnologia un potente alleato nella lotta contro l’inquinamento urbano. La polizia locale ha già iniziato a erogare pesanti sanzioni pecuniarie ai trasgressori, dimostrando una forte determinazione nel risolvere il problema.

La Resistenza dei Trasgressori e la loro Inciviltà

Nonostante le nuove misure, alcuni residenti persistono nel deturpare l’ambiente urbano, dimostrando una mancanza di senso civico e di rispetto per la comunità. Questi individui non solo ignorano le leggi, ma sfidano apertamente l’autorità, mettendo a rischio la salute pubblica e l’integrità dell’ecosistema urbano. La loro inciviltà si manifesta in vari modi, dal semplice abbandono di rifiuti in luoghi pubblici fino al deposito di materiali pericolosi o ingombranti in aree non autorizzate. Questo comportamento antisociale non solo danneggia l’immagine della città, ma contribuisce anche a creare un ambiente insalubre e sgradevole per tutti.

Prove a Sostegno

Per rendere più efficace l’azione punitiva, sono stati resi pubblici un documento e un video che mostrano un individuo mentre abbandona un sacchetto di rifiuti in una zona proibita. Questi materiali serviranno da deterrente e come prova incontestabile contro i trasgressori.

Problemi Emergenti

È stato notato che alcuni cittadini hanno sviluppato la cattiva abitudine di lasciare rifiuti nei pressi del centro di smaltimento durante la domenica. Questo comportamento è altrettanto inaccettabile e sarà punito con sanzioni pecuniarie.

L’installazione delle telecamere e l’intervento della polizia locale sono passi significativi nella lotta contro l’abbandono illegale di rifiuti. Sebbene ci siano ancora individui che resistono al cambiamento, l’amministrazione Cammarata è determinata a porre fine a questa piaga sociale, confidando nella collaborazione dei cittadini e nell’efficacia delle nuove misure.Particolarmente soddisfatto l’Assessore Epifanio Di Salvo che sembra aver trasformato il problema in una e vera e propria battaglia personale contro l’inciviltà. “Se qualcuno pensava si trattasse solo di propaganda – afferma l’assessore – ora dovrà ricredersi. Nessuno si faccia illusioni, continueremo a perseguire questo tipo di comportamenti incivili e i reati, anche penali, connessi”

Questa la bolletta che costerà moltissimo a chi l’ha lsciata tra i rifiuti. Inoltre tra i materiali in nostro possesso ma che non pubblichiamo per motivi di privacy c’è anche un video di una donna che camminando con il cellullare in mano abbandona “distrattamente” un sacchetto di colore azzurro accanto ad una abitazione all’interno del centro storico.