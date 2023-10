Previsioni Meteo a Piazza Armerina dal 2 al 9 Ottobre 2023

Certamente, ecco le previsioni meteo aggiornate:

– ☀️ Lunedì 2 Ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperatura minima 13°C, massima 26°C.

– ☀️ Martedì 3 Ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperatura minima 15°C, massima 26°C.

– ☀️ Mercoledì 4 Ottobre: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Temperatura minima 15°C, massima 27°C.

– ☀️ Giovedì 5 Ottobre: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Temperatura minima 17°C, massima 27°C.

– 🌤️ Venerdì 6 Ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata. Temperatura minima 16°C, massima 27°C.

– 🌦️ Sabato 7 Ottobre: Cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con schiarite. Temperatura minima 16°C, massima 23°C.

– 🌦️ Domenica 8 Ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperatura minima 15°C, massima 22°C.

– 🌥️ Lunedì 9 Ottobre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio. Temperatura minima 15°C, massima 22°C.

Spero che queste modifiche rendano le informazioni ancora più chiare! Hai altre domande o hai bisogno di ulteriori dettagli?

Considerazioni

Le temperature minime sembrano rientrare nelle medie stagionali, mentre le massime sembrano essere leggermente più elevate rispetto alla media per il periodo.

Variabilità del Tempo: La settimana inizia con tempo stabile e temperature piuttosto elevate, ma si prevede un peggioramento verso il weekend con possibili piogge.

Temperature: Le temperature sembrano essere sopra la media per il periodo, specialmente nelle prime giornate della settimana.

Consigli: Se avete programmi all’aperto, è meglio concentrarli nella prima parte della settimana quando il tempo è più stabile.