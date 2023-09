Assemblea CNA di Enna: un punto di incontro tra artigianato, agroalimentare e innovazione

L’Assemblea della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Enna rappresenta il culmine di quattro giorni intensi dedicati a vari settori come l’agroalimentare, l’artigianato e il turismo. Filippo Scivoli, presidente della CNA di Enna, ha sottolineato l’importanza di questi giorni come vetrina per le aziende locali e come occasione di confronto su temi cruciali. L’evento, che vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale Dario Costantini, sarà focalizzato sulle sfide quotidiane che le imprese del territorio affrontano, come la crisi economica e l’inflazione. Un altro tema centrale sarà la cooperazione, in particolare in relazione all’uso delle intelligenze artificiali e alla valorizzazione delle aree interne.

“Quest’anno l’assemblea sarà un momento di riflessione profonda sulle nostre eccellenze territoriali e sulle sfide future, come l’adozione di tecnologie innovative e la valorizzazione delle aree meno densamente popolate”, ha dichiarato Scivoli. In aggiunta, la CNA Nazionale parteciperà all’ultimo appuntamento del Microfestival, un evento patrocinato nell’ambito di “A Scuola di Futuro”. Il tema sarà quello delle micro resistenze nelle aree interne e vedrà la collaborazione del Touring Club Italia e dell’associazione Riabitare l’Italia.

L’assemblea e gli eventi correlati rappresentano un’opportunità unica per le imprese e gli stakeholder del territorio di confrontarsi e di costruire una rete solida per affrontare le sfide future.

