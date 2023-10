Il Premio Giornalistico Iride 2023 ad Antonella Gurrieri e Flavio Guzzone

La sezione Fidapa di Enna ha recentemente assegnato il prestigioso premio giornalistico Iride alla giornalista Rai Antonella Gurrieri. Un ulteriore riconoscimento alla carriera è stato conferito a Flavio Guzzone, giornalista sportivo e storico collaboratore del quotidiano La Sicilia. Durante la cerimonia, svoltasi all’hotel Riviera di Pergusa, il giornalista Rino Realmuto ha moderato una discussione con i colleghi premiati, offrendo spunti di riflessione e approfondimento sul ruolo del giornalismo nell’attuale panorama mediatico.

La Fidapa, acronimo di Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, organizza dal 2002 il premio Iride con l’obiettivo di valorizzare l’attività giornalistica delle donne. Il premio prende il nome da Iride, la dea dell’arcobaleno nella mitologia greca, simbolo di messaggeria divina e di connessione tra cielo e terra.

Antonella Gurrieri

Antonella Gurrieri è stata scelta per il suo curriculum altamente professionale e per la sua abilità nel fare cronaca in modo attento e fluido. La giornalista è stata particolarmente apprezzata per il suo impegno nel seguire tematiche di violenza di genere, criminalità e mafia, argomenti di grande rilevanza sociale ed educativa.

Flavio Guzzone

Flavio Guzzone, d’altra parte, è stato premiato per i suoi cinquant’anni di carriera nel campo del giornalismo, durante i quali ha trattato un’ampia varietà di argomenti con correttezza e onestà intellettuale.

La presidente della Fidapa Enna, Giancarla Fratantoni, ha sottolineato l’importanza di fornire un’informazione libera, corretta e obiettiva, soprattutto in tempi complicati come quelli attuali. Entrambi i giornalisti sono stati scelti all’unanimità dal direttivo della Fidapa.

Storia del Premio

Nell’elenco delle giornaliste premiate negli anni passati figurano nomi di spicco come Bianca Cordaro, Lucilla Alcamisi e Maria Grazia Mazzola, a testimonianza dell’alto livello di competenza e impegno che il premio Iride continua a riconoscere e valorizzare.