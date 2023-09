Come tenere ordinate le app su un telefono Android

Se possiedi un telefono Android, potresti aver notato che le app installate possono rapidamente diventare disordinate sulla schermata principale. Una soluzione efficace è quella di organizzarle in contenitori, noti anche come “cartelle“, per raggruppare app simili insieme. Ecco come farlo passo dopo passo.

Creazione del contenitore “Social”

1. Tocca e tieni premuto sull’icona di un’app social come Facebook.

2. Trascina l’icona sopra un’altra app social, come Twitter.

3. Rilascia l’icona: si creerà automaticamente una cartella.

4. Tocca la cartella per aprirla.

5. Tocca “Senza nome” e inserisci il nome “Social”.

Creazione del contenitore “Gestione”

1. Tocca e tieni premuto sull’icona di un’app per la gestione dei conti, come la tua app del gestore telefonico.

2. Trascina l’icona sopra un’altra app di gestione, come PayPal.

3. Rilascia per creare una nuova cartella.

4. Rinomina la cartella in “Gestione”.

Creazione del contenitore “Acquisti”

1. Tocca e tieni premuto sull’icona di Amazon.

2. Trascina l’icona sopra un’altra app di acquisti, come Zalando.

3. Rilascia per creare una nuova cartella.

4. Rinomina la cartella in “Acquisti”.

Creazione del contenitore “Office o Ufficio”

1. Tocca e tieni premuto sull’icona di un’app per la scansione di documenti.

2. Trascina l’icona sopra un’app di videoscrittura, come Google Documenti.

3. Rilascia per creare una nuova cartella.

4. Rinomina la cartella in “Office o Ufficio”.

VIDEO ESEMPIO.

Altri contenitori suggeriti

– Informazione: per app di notizie e meteo.

– Musica: per Spotify, Apple Music, ecc.

– Viaggi: per app di mappe e prenotazioni alberghiere.

– Televisione: per app di streaming video.

– Salute: per app di fitness e benessere.

– Utilità: qui puoi inserire tutte quelle di gestione del sipositivo (pulizia file, ecc)

In buona sostanza una gestione ordinata del nostro Smartphone ci consente di risparmiare tempo e di aumentare la produttività del nostro telefono, soprattutto per chi usa lo smartphone per il proprio lavoro, ovvero ormai quasi tutti.

Riepilogo e termini chiave

– Contenitore o Cartella: Uno spazio dove puoi raggruppare app simili.

– Tocca e tieni premuto: Il gesto di toccare un’icona e mantenerla premuta.

– Trascina: Muovere un’icona tenendola premuta.

– Rilascia: Lasciare l’icona per completare un’azione, come la creazione di una cartella.

Seguendo questi passaggi, avrai un telefono Android ben organizzato e facile da usare. Vuoi sapere altro su questo argomento? Scivici

redazione.start@gmail.com

Ada Barbieri per StartNews