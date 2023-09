Aidone – Concorso Morgantìnon: un viaggio gastronomico attraverso l’olio extravergine d’oliva siciliano

Il concorso Morgantìnon non è solo una competizione tra produttori di olio extravergine d’oliva, ma un vero e proprio evento culturale che mira a promuovere la varietà e la qualità degli oli siciliani. L’edizione 2023 ha introdotto una novità: un “tour” nei ristoranti della Sicilia, in collaborazione con l’Unione regionale cuochi siciliani. Il primo appuntamento si è svolto nel noto ristorante La Botte di Monreale, dove lo chef Maurizio Cascino ha deliziato i presenti con piatti della tradizione siciliana, utilizzando oli che hanno ricevuto menzioni speciali nel concorso. L’evento ha attirato l’attenzione di giornalisti specializzati in enogastronomia e professionisti del settore.

Giuseppe Pennino, capo panel del gruppo di assaggiatori del servizio ispettorato agrario di Catania, ha illustrato le caratteristiche distintive degli oli in gara e le procedure di valutazione. Dario D’Angelo, responsabile della Sezione operativa periferica di assistenza tecnica di Valguarnera, ha spiegato come partecipare al concorso, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per la promozione della cultura alimentare. Mario Candore, direttore generale dell’Ente sviluppo agricolo, ha enfatizzato l’importanza del premio, che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa. Il suo obiettivo è educare i consumatori a fare scelte alimentari consapevoli, e il coinvolgimento dei ristoratori è una testimonianza del suo successo crescente.

La prossima tappa del “tour” sarà nella Sicilia Orientale e si concluderà in provincia di Enna. L’11^ edizione del concorso Morgantìnon, organizzato dall’Ente di sviluppo agricolo e con la collaborazione di vari enti locali, ha visto la partecipazione di 84 aziende, che hanno presentato 114 campioni, 14 dei quali per la sezione “Miglior Regalo”. Quest’anno il concorso ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una vetrina per i produttori di olio, ma anche un strumento educativo che contribuisce a elevare la cultura alimentare in Sicilia e oltre.

Eliana Sofia Cavallaro