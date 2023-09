Consigli peri i weekend – L’Ottobrata Zafferanese 2023: domenica inizia l’edizione numero 43

Ottobre è il mese in cui Zafferana Etnea, un piccolo comune ai piedi dell’Etna, diventa il palcoscenico di una delle manifestazioni enogastronomiche più attese del Sud Italia: l’Ottobrata Zafferanese. Giunta alla sua 43ª edizione, la festa si svolgerà ogni domenica del mese, offrendo un’ampia gamma di attività e degustazioni che mettono in luce le eccellenze della Sicilia.

Calendario e Prodotti Tipici

Ogni domenica è dedicata a un prodotto tipico della zona, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nelle tradizioni locali. Ecco il calendario dettagliato:

1 Ottobre – Sagra dell’Uva

Questa giornata è dedicata all’uva, uno dei frutti più rappresentativi della Sicilia. Oltre alla degustazione di varietà locali, ci saranno show cooking e altre attività.

8 Ottobre – Sagra del Miele

Il miele è un altro prodotto tipico della zona. Durante questa giornata, i visitatori potranno scoprire le diverse varietà di miele e come viene prodotto.

15 Ottobre – Sagra delle Mele dell’Etna

Le mele dell’Etna sono famose per il loro sapore unico. Questa giornata sarà dedicata alla degustazione e alla scoperta di questo frutto.

22 Ottobre – Sagra dei Funghi

I funghi sono un altro prodotto tipico della zona. Durante questa giornata, ci saranno degustazioni e spiegazioni su come riconoscere i funghi commestibili.

29 Ottobre – Sagra delle Castagne e del Vino

L’ultima domenica di ottobre è dedicata alle castagne e al vino. Oltre alla degustazione, ci saranno attività e spettacoli dedicati a questi prodotti.

L’evento è una vera “experience” di sapori che mette in luce le eccellenze della Sicilia. Quest’anno, l‘Ottobrata si rinnova con un focus sul mondo green, introducendo un’area esclusiva dedicata al “gluten free”.

Sostenibilità

Un aspetto interessante è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Tutti i prodotti vengono serviti con stoviglie monouso 100% biodegradabili.

Intrattenimento

L’Ottobrata Zafferanese offre anche un ricco programma di intrattenimento adatto a tutte le età. Ci saranno chef d’eccezione che delizieranno i visitatori con pietanze creative e degustazioni, oltre a spettacolari cooking show. Per i più piccoli, è prevista un’area “Family friendly”.

Percorso della Manifestazione

La manifestazione si snoda da Piazza della Regione Siciliana, passando per via Roma, fino a raggiungere Piazza Umberto, il cuore dell’evento.La festa è facilmente accessibile grazie a cinque ampi parcheggi situati in punti strategici attorno al perimetro di Zafferana Etnea. Un servizio di bus navetta è disponibile per condurre i visitatori agli ingressi della manifestazione.

L’Ottobrata Zafferanese è più di una semplice sagra: è un’esperienza che celebra la cultura, la tradizione e i sapori siciliani Un evento da non perdere per chiunque si trovi in Sicilia nel mese di ottobre. Ulteriori informazioni au https://www.ottobratazafferanese.it/

Articolo a cura di Eliana Sofia Cavallaro per StartNews.it

Volete segnalrmi una sagra o una festa tipica siciliana inviatemi un’email a questo indirizzo

redazione.start@gmail.com con oggetto: segnalazione evento.