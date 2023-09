Università popolare del tempo libero “Ignazio Nigrelli” annuncia il 29° anno accademico: un viaggio tra cultura, storia e attualità

L’Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli di Piazza Armerina” ha annunciato il suo 29° anno accademico per il 2023-24. Le lezioni si terranno presso il Convento di San Pietro a partire dalle 17:30.

Il programma di quest’anno è particolarmente ricco e vario, toccando temi che vanno dalla storia all’attualità, passando per l’archeologia e la cultura. Il 27 ottobre, il caporedattore de L’Espresso, Enrico Bellavia, aprirà l’Anno Accademico con una lezione sul tema “La Sicilia delle emergenze”. Seguirà il 10 novembre Dando Procaccianti, giornalista e redattore di Report, che parlerà dei “Rischi e opportunità del giornalismo d’inchiesta”.

Non mancheranno lezioni dedicate all’archeologia, come quella del 17 novembre, in cui Andrea Arena e Eleonora Draia’ discuteranno delle nuove acquisizioni e futuri progetti riguardanti Rossomanno e il territorio circostante. Il programma prevede anche eventi speciali, come quello dedicato alla Giornata Internazionale della Donna l’8 marzo, e conversazioni con ospiti di calibro internazionale come Roberto Dainotto, docente alla Duke University, che parlerà del mondo fantastico di Italo Calvino.

Inoltre, sono previste escursioni culturali, come la visita a Leonforte e all’azienda orafa “Giuliana di Franco”, e proiezioni di documentari, come “L’oro della terra”, che esplora l’antica coltivazione del grano a Ciazza. Con un programma così ricco e variegato, l’Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli” si conferma come un punto di riferimento per la cultura e l’apprendimento nel territorio.

IL PROGRAMMA

27 ottobre venerdì Enrico BELLAVIA, Caporedattore de L’Espresso La Sicilia delle emergenze 10 novembre venerdì Dando PROCACCIANTI – Giornalista, redattore A Report Rischi e opportunità del giornalismo d’inchiesta 17 novembre venerdì Andrea ARENA – Eleonora DRAIA’ – Archeologi

Rossomanno e il territorio circostante. Nuove acquisizioni, letture e futuri progetti 1 dicembre venerdì Laura ANELLO – Fondatrice e Presidente della “Via dei Tesori”

Le Vie dei Tesori – Il patrimonio come leva di crescita della comunità 15 dicembre venerdì Roberto DAINOTTO – Docente A Romance studies and literature, Duke University (NC, USA)

Il mondo fantastico di Italo Calvino (a 100 anni dalla nascita) 17 Dicembre

domenica ESCURSIONE

VISITA A LEONFORTE con Maria Rosaria Vitale, Unict VISITA ALL’AZIENDA ORAFA “GIULIANA DI FRANCO” 12 gennaio

venerdì Anna Maria ALAIMO – Docente di Diritto del Lavoro, Università di Catania

Il salario minimo tra vincoli europei e progetti nazionali 26 gennaio

venerdì Paola BARBERA – Docente di Storia dell’architettura, Università di Catania presidente della Associazione Italiana di Storia dell’architettura

I borghi rurali in provincia di Enna: dall’utopia alla realtà 9 febbraio

venerdì Marco INCALCATERRA – Cultore di storia locale I baroni Camerata, gli ultimi feudatari di Piazza. Notizie storiche e spigolature di documenti inediti 23 febbraio

venerdì Ugo ADAMO – Studioso del territorio

Nicosia, tra isolamento e magnificenza 8 marzo

Venerdì EVENTO SPECIALE DEDICATO ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA INSIEME ALLE ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 22 marzo

venerdì Alberto TODARO – Università di Granada

Claudio Di Rosa, un desaparecido piazzese 5 aprile

venerdì Ilenia ADAMO – Psicologa e Psicoterapeuta

Natura e cultura della violenza di gruppo 19 aprile venerdì Rosalba SORICE — Docente di Storia del Diritto, Università di Catania

Le Resistenza delle donne 12 maggio

domenica ESCURSIONE

LA VIA DEI TESORI EVENTO SPECIALE DATA DA DEFINIRE Attilio BOLZONI, giornalista e scrittore

Conversazione DATA DA DEFINIRE Lucia TODARO – docente ed Erminio GATTUSO – ingegnere

Proiezione del documentario “L’oro della terra”, L’antica coltivazione del grano a Ciazza

La quota di iscrizione varia in base all’età e alla tipologia di iscrizione: <strong>€30 per singoli</strong>, <strong>€50 per coppie</strong> e una tariffa ridotta di <strong>€10 per i giovani sotto i 30 anni</strong>.