Kore Siciliae: un viaggio tra cultura e sapori nel cuore di Enna

Enna si prepara ad accogliere Kore Siciliae, un evento che dal 27 settembre al 1 ottobre trasformerà il centro storico della città in un palcoscenico di cultura, gastronomia e musica. L’apertura sarà affidata a Mario Tozzi, noto divulgatore scientifico. Organizzato dal Consorzio Sapori di Demetra, in collaborazione con C.N.A. Enna, l’evento è parte di un progetto di sviluppo sostenibile finanziato con fondi europei dal G.A.L. Rocca di Cerere Geopark. L’iniziativa mira a creare una rete di imprese locali per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari.

Michele Sabatino, presidente del Consorzio, sottolinea l’importanza di questa iniziativa come best practice per promuovere la sinergia tra le imprese locali e ampliare la loro visibilità oltre i confini regionali. “Fare bene e non comunicarlo – nel mondo globale e digitale di oggi – è come non fare”, afferma Sabatino. La manifestazione si svolgerà principalmente in piazza Umberto I, dove sarà allestito un Palatenda. Ogni giorno saranno presentati i prodotti delle aziende locali, accompagnati da degustazioni guidate. Tra gli eventi in programma, spiccano due talk: il primo su Geopark e Unesco, il secondo sulla ‘gastromania’, con la partecipazione di esperti del calibro di Gianfranco Marrone e Francesco Mangiapane.

Il brand Kore Siciliae vuole essere un simbolo della profonda connessione tra la terra e la mitologia locale, ispirandosi alla figura di Kore, divinità legata al territorio ennese. Il logo combina elementi della spiga di grano e dei cristalli di zolfo, simboli della natura e della storia mineraria della zona. Per i più piccoli, è prevista una sessione informativa sull’alimentazione a cura della nutrizionista Sandra Greco. Il gran finale sarà domenica 1 ottobre con il concerto “Respira” della cantautrice Erica Boschiero e il suo trio.

L’evento è cofinanziato dal “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” e si inserisce nel “Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022”, nell’ambito del “Piano di Azione Locale Rocca di Cerere”.

Nicola Lo Iacono per StartNews