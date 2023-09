Enna diventa palcoscenico di cultura con il festival Demetriadi

La città di Enna, conosciuta come il cuore della Sicilia, sta per trasformarsi in un vivace palcoscenico culturale grazie al progetto innovativo “Le Demetriadi Fest”. Questa iniziativa, presentata nel contesto del rinomato festival Le Vie dei Tesori, è frutto della collaborazione tra la locale Compagnia dell’Arpa e gli assessori comunali Giuseppe La Porta e Walter Cardaci.

Il festival Demetriadi è stato inaugurato con la rappresentazione di “Eurydice”, segnando così il “primo seme” di un progetto che mira a valorizzare il patrimonio mitologico e culturale di Enna. L’obiettivo è di esplorare il concetto di Mito in diversi ambiti, tra cui l’arte, la cultura, la letteratura e la spiritualità, con un focus particolare sulle figure mitologiche di Demetra e Kore.

L’assessore alla cultura Giuseppe La Porta sottolinea l’importanza di coinvolgere la comunità ennese in questo progetto multidisciplinare. “Vogliamo riportare in vita i luoghi mitologici della città, come la Rocca di Cerere e la Via Sacra, attraverso varie forme d’arte come il teatro, la danza e la musica”, afferma.

Walter Cardaci, responsabile dei beni monumentali e del turismo, enfatizza il ruolo della collaborazione tra artisti locali e istituzioni. “Questo progetto è un’opportunità per creare una rete di talenti locali, promuovendo l’unità e la collaborazione”, dice.

Le drammaturghe Elisa Di Dio e Filippa Ilardo sono entusiaste del futuro del progetto. “Questo è solo l’inizio. Vogliamo coinvolgere attivamente la comunità ennese, in particolare i giovani, per esplorare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e mitologico”, dichiarano.

Dettagli del progetto Demetriadi Fest

Il Demetriadi Fest di Enna è concepito come un evento annuale che coinvolgerà l’intera città. Oltre a spettacoli teatrali, il festival includerà laboratori educativi per bambini e adolescenti, convegni accademici, seminari e residenze artistiche. L’obiettivo finale è di rafforzare l’identità culturale di Enna attraverso un ciclo continuo di eventi artistici e culturali.

Il programma, ancora in fase di sviluppo, prevede una serie di laboratori e incontri preparativi durante i mesi autunnali e invernali, seguiti da performance aperte al pubblico in primavera ed estate. Luoghi simbolici come la Rocca di Cerere e la Via Sacra saranno i principali palcoscenici di questo evento culturale unico nel suo genere a Enna.