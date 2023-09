Un nuovo inizio scolastico all’insegna dell’innovazione a Troina: la pista da sci di fondo è solo l’inizio

Il nuovo anno scolastico a Troina si apre con un’importante novità: la realizzazione di una pista da sci di fondo nell’area esterna del plesso scolastico “Mulino a Vento”. Questo progetto, fortemente voluto dalla Direzione Didattica e supportato dal Comune, rappresenta un’innovazione significativa nel contesto educativo provinciale.

La pista, già in fase di realizzazione, è costruita su un manto di terra stabilizzata e rivestita con una copertura in miscele plastiche ecologiche al 100%. Questi materiali, provenienti da riciclo, replicano la scorrevolezza della neve, permettendo agli studenti di praticare lo sci di fondo durante tutto l’anno. I lavori sono stati affidati alla ditta locale Silvestro Romano e si prevede che l’impianto sarà operativo già a partire dal mese di novembre. Ma la pista da sci di fondo non è l’unica novità. Altri interventi strutturali includono un parco gioco inclusivo, un orto urbano e un’area relax e pic-nic. Inoltre, tutte le aule della scuola primaria sono state dotate di schermi interattivi, e sono state create aule multisensoriali e immersive, grazie ai fondi PNRR scuola 4.0.

Il ritorno della professoressa Maria Angela Santangelo nel ruolo di Dirigente Scolastico aggiunge un ulteriore elemento di rinnovamento. Durante l’apertura dell’anno scolastico, la dirigente ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra il personale scolastico e altri enti, in particolare con il Comune di Troina. Questo spirito di collaborazione è stato fondamentale per la realizzazione di queste iniziative innovative. Il nuovo anno scolastico a Troina si preannuncia ricco di esperienze positive e successi, sia per gli studenti che per il personale scolastico. Con queste nuove strutture e attrezzature, il plesso “Mulino a Vento” si pone come un modello di innovazione e inclusività nel panorama educativo provinciale.