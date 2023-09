Piazza Armerina – Assegno di maternità: nuove misure in vigore dal 22 settembre 2023

Il 22 settembre 2023, il Comune di Piazza Armerina ha emesso la determinazione n. 1932, che riguarda l’erogazione dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 della legge 488/98. Questo atto amministrativo rappresenta un passo significativo nella politica sociale del comune, con implicazioni dirette per le famiglie e, in particolare, per le donne in gravidanza o con figli appena nati.

La determinazione è stata presa in seguito alla deliberazione di G.M. n.66 del 28 giugno 2021, che ha rimodulato l’assetto organizzativo dell’ente. Il responsabile del settore, Giuseppe Notaro, e il responsabile del procedimento, Daniela Caruso, hanno lavorato congiuntamente per istruire le pratiche relative all’assegno.

Uno degli aspetti più rilevanti della determinazione è l’attestazione ISEE fornita dall’INPS. Questo indicatore è fondamentale per determinare la situazione economica del nucleo familiare e, di conseguenza, l’ammontare dell’assegno di maternità. Per l’anno 2023, il beneficio è stato fissato a Euro 1.917,30 per la nascita di ogni figlio.

La somma complessiva necessaria per l’erogazione dell’assegno, pari a Euro 5.751,90, sarà coperta direttamente dall’INPS, senza ulteriori oneri per il Comune. La determinazione è pubblicata all’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune, garantendo così l’accesso alle informazioni da parte di tutti i cittadini interessati.