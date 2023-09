Sport City Day: una domenica di sport e condivisione al campetto Castellina

Domenica 17 settembre si terrà una giornata dedicata allo sport e al divertimento al nuovo campetto Castellina. L’evento, denominato Sport City Day, avrà inizio alle ore 9 e si svolgerà in contemporanea con altre 147 città italiane.

Attività per tutti saranno al centro della giornata. Portate con voi amici e famiglia, perché il programma è ricco di eventi sportivi pensati per ogni età. Dalla pallacanestro al calcetto, dalle corse ai giochi di squadra, non mancheranno occasioni per divertirsi e fare movimento. Carmelo Paternicò, arbitro internazionale di pallacanestro, sarà il testimonial dell’evento. La sua presenza aggiungerà un tocco di professionalità e entusiasmo alla giornata, rendendo l’evento ancora più speciale.

Condivisione e divertimento saranno le parole d’ordine. L’obiettivo della giornata è non solo promuovere l’attività fisica, ma anche creare un momento di aggregazione per la comunità. Quindi preparatevi a trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento.

Conferenza stampa di presentazione dell’evento sarà trasmessa in diretta su questa pagina alle ore 16 di oggi. Sarà l’occasione per svelare ulteriori dettagli sul programma e per rispondere a tutte le vostre domande.