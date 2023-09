Come farsi ascoltare dal proprio cane durante la passeggiata: consigli di un esperto

La passeggiata con il proprio cane può trasformarsi in una vera e propria sfida quando l’animale decide di ignorare i richiami del padrone. Che il cane sia al guinzaglio o libero di esplorare, la situazione può diventare frustrante. Ma c’è una soluzione a portata di mano, suggerita da Christine Catan, co-fondatrice di Tails of Connection e addestratrice certificata (CPDT-KA).

Secondo Catan, il segreto per rendere il cane più **reattivo** durante la passeggiata è inserire nel percorso delle attività divertenti e rapide. Questo non solo migliora l’attenzione del cane, ma rende anche l’esperienza più piacevole per entrambi. L’addestratrice sottolinea che le passeggiate sono principalmente per il **bene del cane**, e quindi è importante lasciare loro lo spazio per interagire con l’ambiente circostante, purché sia in modo sicuro.

Le attività suggerite da Catan possono variare e includono azioni come correre avanti e indietro attraverso oggetti come alberi con grandi aperture nel tronco, o far salire il cane su tronchi caduti o grandi rocce. L’obiettivo è creare un’esperienza **condivisa** di divertimento all’aperto. Queste attività dovrebbero durare dai 15 ai 30 secondi ciascuna, in modo che il cane possa tornare rapidamente alla sua esplorazione libera.

Se il vostro cane è particolarmente appassionato della natura, ottenere la sua attenzione può essere difficile. Tuttavia, se le interazioni includono cose che al cane piacciono, sarà molto più facile ottenere la sua **collaborazione**. Catan afferma che concentrarsi su attività rapide e divertenti aumenta la probabilità che il cane scelga di “partecipare con entusiasmo”, che è il comportamento che si desidera ottenere quando si chiama il cane.

Il vantaggio del metodo di Catan è che non richiede né tempo extra né attrezzature speciali. Basta una passeggiata e, eventualmente, una bustina di gustosi snack per cani. Quindi, se siete interessati a migliorare la **concentrazione** e l’obbedienza del vostro cane, perché non provare alcune di queste attività divertenti durante la prossima passeggiata?

Marta Lupis per StartNews