Piazza Armerina- Pubblicate le graduatorie per l’asilo “Miriam Schillaci”

La determina comunale n. 1860 del 15 settembre 2023, pubblicata ieri all’albo comunale, chiarisce le modalità di accesso all’asilo nido “Miriam Schillaci” per l’anno formativo 2023/2024. Emanata dal Comune di Piazza Armerina, questa determina è un documento cruciale per le famiglie che intendono iscrivere i propri bambini all’istituto.

Il documento classifica i bambini in varie categorie. In particolare: 34 bambini che erano già iscritti nell’anno precedente sono stati automaticamente riammessi. Per i nuovi iscritti, che ammontano a 78, la priorità è stata data a quei bambini i cui genitori sono entrambi occupati, come previsto dall’articolo 8 del Regolamento Comunale in vigore.

Un altro aspetto da considerare è lo scorrimento della graduatoria. In caso di rinunce o assenze, si procederà seguendo l’ordine stabilito, a partire dal primo bambino in lista d’attesa. Questo meccanismo è stato chiaramente delineato nel documento e sarà rigorosamente seguito.

Per quanto riguarda la comunicazione e la pubblicazione delle graduatorie, la responsabilità è stata affidata al Soggetto Concessionario dell’Asilo Nido Coop. “Asmida” di Enna. La lista sarà inoltre resa pubblica sull’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web del Comune, nel rispetto delle normative sulla privacy.

Alcune istanze meritano un’attenzione particolare. Una è stata accettata con riserva, in attesa della documentazione richiesta, mentre un’altra, pervenuta fuori termine, è stata posizionata in fondo alla lista.

In conclusione, la determina comunale n. 1860 è un strumento indispensabile per le famiglie che desiderano comprendere le regole e le procedure per l’accesso all’asilo “Miriam Schillaci”. Essere ben informati su questi dettagli può fare la differenza nella pianificazione dell’anno formativo dei propri figli.

