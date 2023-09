Giulia Salemi lascia il Grande Fratello e approda in Rai: ecco dove la vedremo

Ciao, cari lettori! Sono Lucia Sansone, e oggi ho una chicca per tutti voi appassionati di gossip e cronaca rosa. Preparatevi a dire addio alle vecchie abitudini televisive perché **Giulia Salemi**, l’influencer italo-iraniana e volto social della scorsa edizione del **Grande Fratello**, sta per fare un grande salto. Sì, avete capito bene: la Salemi sta per sbarcare in Rai!

Dopo l’annuncio estivo della fine della collaborazione tra Giulia e il **Grande Fratello** di Canale 5, tutti si chiedevano quale sarebbe stata la sua prossima mossa. Ebbene, la risposta è arrivata: Giulia Salemi sarà ospite fissa nel programma **La Vita in Diretta**, in onda al sabato pomeriggio dal 16 settembre. La notizia è stata lanciata da Giuseppe Candela su Twitter, e come sempre, io sono qui per darvi tutti i dettagli succosi.

Ma non è tutto, dolcezze. Oltre a Giulia, anche il suo fidanzato, **Pierpaolo Petrelli**, non farà più parte della sezione social del GF. Al loro posto, alla conduzione del GF Party, ci saranno Annie Mazzola e Andrea Dianetti. Ah, l’amore! Sempre complicato, sempre imprevedibile, ma mai noioso, vero?

Giulia Salemi non è nuova al mondo Rai. Nel 2014 ha partecipato a **Miss Italia**, per poi tornare come giurata nella competizione nel 2018. Nel 2015 è stata anche in **Pechino Express** con la madre Fariba. Ma è stato con il GF che ha raggiunto la fama: nel 2018 vi partecipa e conosce il suo fidanzato attuale, Pierpaolo Pretelli. Ora, con la sua nuova avventura in Rai, sembra che la Salemi sia pronta a conquistare nuovi orizzonti.

Ecco, cari lettori, ora sapete tutto quello che c’è da sapere su questo argomento bollente. Rimanete sintonizzati per altre notizie fresche e pungenti, direttamente dalla vostra Lucia Sansone.

Lucia Sansone per StartNews