Violenza a Valguarnera: 17enne denuncia aggressione.

A Valguarnera una giovane di 17 anni ha recentemente denunciato un grave episodio di violenza riferendo ai carabinieri di essere stata aggredita da un individuo conosciuto. Nonostante i dettagli sull’aggressore rimangano scarsi, si sa che l’uomo risiede a Valguarnera. Le indagini sono attualmente in corso, con i militari della stazione locale che stanno lavorando al caso sotto la guida della compagnia di Piazza Armerina.

La vicenda è trattata con la massima riservatezza. Tuttavia, è emerso che la magistratura requirente ennese, sotto la direzione del procuratore Massimo Palmeri, ha avviato un’inchiesta ufficiale. Sono state messe in atto tutte le procedure previste dal “Codice rosso”, un insieme di misure volte a proteggere le vittime di violenza. Al momento, i dettagli su come sia avvenuto l’attacco e il luogo esatto dell’aggressione rimangono sconosciuti.

In una nota correlata, l’on. Eliana Longi ha espresso il suo profondo sgomento e rabbia in seguito alla notizia. Ha dichiarato di essere vicina alla vittima e ha anche mostrato solidarietà alla cronista ennese Pierelisa Rizzo. Rizzo è stata denunciata da Giuseppe Rugolo, un sacerdote attualmente sotto processo per violenza sessuale aggravata nei confronti di minori. Rugolo ha contestato la decisione del gup riguardo alla richiesta di archiviazione della Procura di Enna relativa alla denuncia contro la giornalista.

L’on. Longi ha sottolineato l’importanza di sostenere coloro che denunciano, le vittime, i giornalisti e tutti coloro che coraggiosamente si oppongono alla violenza. Ha fatto appello alla società civile affinché si muova verso un nuovo paradigma di rispetto reciproco, promuovendo l’educazione alla sessualità e all’affettività.