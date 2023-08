I Art: Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale” – Un nuovo respiro per Piazza Armerina

In un’epoca in cui la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali sono al centro dell’attenzione globale, la Città di Piazza Armerina si fa avanti con un progetto ambizioso. L’amministrazione comunale delsindaco Nino Cammarata ha dato il via libera al quadro economico del progetto “I Art: Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale”. Questo progetto non è solo un insieme di interventi infrastrutturali, ma rappresenta una visione chiara: trasformare aree di attrazione naturale in luoghi di riferimento per residenti e visitatori. Si parla di aree protette terrestri e marine, paesaggi tutelati e spazi che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Con un finanziamento di € 337.202,60 proveniente dal FSC, legato ai fondi strutturali 2014-2020, il progetto si articola in sette azioni principali. Tra queste, spicca il recupero del sentiero nel bosco comunale Bellia, un luogo che promette di diventare un’oasi di pace e bellezza per chiunque desideri immergersi nella natura e esercitare attività sportive. Ma non solo: l’attivazione di un centro visite polivalente, la creazione di un’area verde attrezzata e l’installazione di opere artistiche sono solo alcune delle iniziative che daranno nuova vita a questi luoghi. Mauro Angelo Mirci, Responsabile del Procedimento e del Settore, sarà la figura chiave nella realizzazione di questo progetto. Con diverse azioni già in fase avanzata di esecuzione, la città di Piazza Armerina si prepara a vivere una rinascita ecologica e culturale.

L’assessore Epifanio Di Salvo in una nota afferma che, “I Art” non è solo un progetto ma una visione di un futuro in cui la natura e la cultura si fondono, creando un’armonia perfetta tra uomo, ambiente e nuove opportunità di crescita sostenibile per la città di Piazza Armerina.

Lo stato attuale di esecuzione del progetto

Azione 1 – Interventi per il recupero del sentiero nel bosco comunale Bellia Determinazione a contrarre: det. Dir. N. 852 del 10.05.2023

Determinazione di aggiudicazione e affidamento: Det. Dir. N. 1382 del 19.07.2023

Lavori affidati alla S.D.C. Sicil Scavi e Demolizioni di Napoli Daniele e consegnati con verbale di esecuzione d’urgenza del contratto.

Azione 2 – Attivazione del centro visite polivalente Determinazione a contrarre: det. Dir. N. 407 del 13.03.2023

Determinazione di aggiudicazione e affidamento: Det. Dir. N. 1239 del 03.07.2023

Servizio e forniture affidati alla Carraro Lab srl e consegnati con verbale di esecuzione di urgenza del contratto.

Azione 3 – Interventi per il recupero del sentiero nel bosco comunale Bellia Determinazione a contrarre: det. Dir. N. 412 del 13.03.2023

Determinazione di aggiudicazione e affidamento: Det. Dir. N. 1084 del 16.06.2023

Fornitura e installazione affidate a Intergreen srl e consegnate con verbale di esecuzione di urgenza del contratto.

Azione 4 – Installazioni artistiche

L’Azione attiene all’affidamento a quattro artisti dell’incarico di realizzare di opere d’arte. Agli artisti selezionati è stato offerto un compenso onnicomprensivo. Data la natura dell’affidamento e a quanto previsto dalla norma in materia di commissione di opere d’arte e dell’ingegno, il compenso non è soggetto a ribasso ed è possibile definire il Q. E. definitivo dell’Azione.

Allo stato attuale sono in fase didefinizione i nominativi degli artisti affidatari e la redazione degli atti di disciplina degli incarichi

Azione 5 – Servizio di progettazione, coordinamento, comunicazione e marketing nell’ambito del progetto I-Art

Determinazione a contrarre: det. Dir. N. 12093 del 07.08.2020

Determinazione di aggiudicazione e affidamento: Det. Dir. N. 12149 del 18.12.2020

Servizio affidato alla I World e in fase di avanzata esecuzione per ognuna della attività di cui al disciplinare.

Azione 6 – Realizzazione Brochures

L’azione attiene alla parte conclusiva e sarà attuata mediante affidamento alla tipografia che realizzerà il maggior numero di stampe del modello proposto. Il prezzo della prestazione non sarà quindi soggetto a ribasso e, già da adesso, è possibile definire il Q.E. definitivo dell’Azione. Il servizio sarà affidato appena definiti i contenuti oggetto delle stampe.

Azione 7 – Contenuti scientifici per il Centro Visite Polivalente Determinazione a contrarre: det. Dir. N. 540 del 29.03.2023 prevedeva n. 4 lotti Determinazioni di aggiudicazione e affidamento: Lotto 1 – Det. Dir. N. 998 del 30.05.2023

Lotto 2 – Det. Dir. N. 999 del 30.05.2023

Lotto 3 – Det. Dir. N. 1000 del 30.05.2023

Lotto 4 – Det. Dir. N. 1001 del 30.05.2023

Tutti i quattro lotti sono stati affidati e gli autori hanno già consegnato gli elaborati previsti dai disciplinari di incarico.

Per quanto sopra, con le determinazioni di aggiudicazione definiti e affidamento delle Azioni 1,2 3, 5 e 7 sono stati definiti i relativi Quadri Economici finali. In relazione all’Azione 4 e all’azione 6, i relativi Quadri Economici finali rimarranno immutati anche nel post affidamento in quanto, come detto, non è prevista l’applicazione di ribassi sui compensi.

Allo stato attuale sono stato effettuati affidamenti comportanti atti giuridicamente vincolanti per un totale di € 309.828,99 (con riferimento ai quadri economici iniziali di ogni Azione), pari al 91,88% della somma finanziata.