Arisa si svela: proposte di matrimonio e rivelazioni piccanti sui social

Ah, il mondo dei social! Sempre pronto a sorprenderci con le sue perle e, questa volta, a farlo è nientemeno che Arisa. La cantante, conosciuta per la sua voce melodiosa e le sue canzoni che toccano il cuore, ha deciso di mostrare un lato di sé che pochi conoscevano. E no, non sto parlando solo delle sue foto audaci!

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”. Queste le parole di Arisa, che ha postato un annuncio matrimoniale sui suoi profili social, accompagnato da foto in cui appare completamente nuda. Ma attenzione, non è uno scherzo! La cantante tiene a precisarlo, aggiungendo: “Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a marrymeforlove@hotmail.com. It’s not a joke”.

Ma cosa cerca esattamente Arisa in un partner? Beh, un uomo “che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”. E in cambio? Offre “verità, corpo, anima, cervello”, fedeltà (ma solo se meritata!) e, udite udite, ottima cucina. Ma attenzione ai cuori fragili e ai perditempo: Arisa non ha tempo da perdere e cerca solo intenzioni serie. E ora, cari lettori di StartNews, la domanda sorge spontanea: chi sarà il fortunato che conquisterà il cuore (e il palato) di Arisa? Io, Lucia Sansone, sarò ovviamente in prima fila per scoprirlo e portarvi tutte le ultime indiscrezioni!

Lucia Sansone per StartNews.