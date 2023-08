Una celebrazione senza pari a Valguarnera: Il trionfo di San Cristofero

Valguarnera – La festa del Patrono, San Cristofero, ha avuto quest’anno una risonanza particolare, grazie all’incansabile impegno della comunità di Valguarnera. In una dichiarazione rilasciata dal sindaco, Francesca Draià, si evince la gratitudine e il senso di appartenenza che ha caratterizzato l’evento. “Abbiamo cercato di non far mancare nulla”, ha affermato il sindaco Draià, “E’ stata supportata la Parrocchia con l’allestimento floreale della Statua di San Cristofero, la banda musicale e la tradizionale benedizione delle auto con la consegna del portachiavi. Inoltre, sono state installate le luminarie per le strade del paese e la settimana di festa si è conclusa con i meravigliosi Fuochi d’artificio.”

Non solo intrattenimento e tradizione, ma anche un forte senso di comunità ha contraddistinto i festeggiamenti. “Tutto è stato realizzato grazie ad un lavoro di squadra”, ha proseguito la Draià, sottolineando il prezioso contributo del “Gruppo De.Co. dei fratelli Arena e della Luxor della famiglia Battiato”. La sindaca non ha mancato di ringraziare “tutti i dipendenti dell’ufficio tecnico, della Polizia locale, dei Carabinieri e di tutte le forze dell’ordine, agli operatori ecologici che hanno mantenuto costantemente il paese pulito.”

Un elogio speciale è stato riservato ai “Volontari della Protezione Civile dell’associazione Pantere Verdi” e all’Assessore Arena che “ha seguito con scrupolosità tutti gli eventi”. Draià ha concluso ringraziando “tutti i cittadini valguarneresi e i turisti presenti a Valguarnera per il calore e la vicinanza”.

La sua dichiarazione si chiude con un sentito: “GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!!!!!!!!! Viva San Cristofero e viva Valguarnera. Alla prossima!”