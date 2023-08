Feste e Sagre in sicilia dai primi di Settembre: un tour gastronomico e culturale

Ah, la Sicilia! Terra di sole, mare e… sagre! Settembre è il mese in cui l’isola si anima di eventi, feste e manifestazioni che celebrano la ricchezza gastronomica e culturale di questa splendida regione. E chi meglio di me, Lucia Sansone, può guidarvi in questo tour tra i sapori e le tradizioni siciliane? Preparatevi, perché il viaggio sta per iniziare! A Buseto Palizzolo si tiene la Mostra Mercato e Sagra della Busiata, un tuffo nella tradizione culinaria e nei mestieri antichi. Ma non è tutto! A Torrenova, l’Amuni Festival celebra le eccellenze agroalimentari siciliane con show cooking e eventi musicali. Pozzallo, invece, ospita la Sagra del Pesce, una delle sagre più antiche e rinomate della Sicilia, mentre a Melilli la Sagra Pititti, Pititteddi & Liccumarei valorizza i sapori locali.

E per gli amanti dello street food? A Viagrande si svolge la Sagra dei Fritti Siciliani, un vero e proprio tributo al cibo di strada siciliano. Ad Avola, invece, la Sagra Sapori d’Autunno offre degustazioni di prodotti tipici e la preparazione della tradizionale “ricotta caura”. Le festività religiose non sono da meno: a Capizzi si celebra la Festa di Sant’Antonio di Padova con la benedizione di vino e formaggio, mentre a Campofelice di Roccella la Festa di Santa Rosalia dura ben cinque giorni.

E ancora, il Festival della Pasta Fresca Siciliana ad Alcamo, il Palio di San Michele a Canicattini Bagni, la Sagra della Ricotta a Braidi, Montalbano Elicona, e molti altri eventi sparsi per l’isola. Qui sotto, cari amici di StartNews, vi riporto un elenco spero più completo possibile.

Buon divertimando dalla vostra Lucia

Nome della Sagra/Festa Data 2023

Mostra Mercato e Sagra della Busiata – Buseto Palizzolo 01-03 Settembre

Amuni Festival – Torrenova 01-03 Settembre

Sagra del Pesce – Pozzallo 01-03 Settembre

Sagra Pititti, Pititteddi & Liccumarei – Melilli 01-03 Settembre

Sagra dei Fritti Siciliani – Viagrande 01-03 Settembre

Sagra Sapori d’Autunno – Avola 01-03 Settembre

Festa di Sant’Antonio di Padova – Capizzi 01-03 Settembre

Festa di Santa Rosalia – Campofelice di Roccella 01-04 Settembre

Festival della Pasta Fresca Siciliana – Alcamo 02-03 Settembre

Palio di San Michele – Canicattini Bagni 02-03 Settembre

Festa di San Gregorio Magno – Vizzini 02-03 Settembre

Sagra della Ricotta – Braidi, Montalbano Elicona 03 Settembre

Sagra della Manna – Pollina 03 Settembre

Festa di Santa Rosalia – Bivona 04 Settembre

Festa della Madonna della Stella – Scordia 05-08 Settembre

Lucia Sansone per StartNews