Arrivano i videomessaggi istantanei su WhatsApp: un nuovo modo di comunicare

Mark Zuckerberg ha appena annunciato l’arrivo dei videomessaggi istantanei su WhatsApp. A partire da oggi, sarà possibile registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat di WhatsApp. I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi. “Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia”, ha detto Zuckerberg. Questa funzione segue l’enorme successo dei messaggi vocali, una resurrezione abbastanza inaspettata del vecchio messaggio lasciato in segreteria telefonica. I vocali hanno in effetti (ri)cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza.

I nuovissimi videomessaggi istantanei sono invece brevi, 60 secondi massimo. Ma semplici da inviare come i vocali. Basta toccare per passare alla modalità video e “tenere premuto” per registrare. Si può anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basterà toccare il video. I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza. Sarà interessante vedere come questa nuova funzione cambierà il modo in cui le persone comunicano su WhatsApp.

Ada Barbieri per StartNews