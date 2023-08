L’Aeroporto di Catania annuncia l’apertura di un nuovo Terminal provvisorio

L’Aeroporto di Catania, gestito dalla società Sac, ha recentemente completato l’allestimento del suo nuovo Terminal provvisorio. Questa struttura, sviluppata in collaborazione con l’Aeronautica Militare e posizionata tra il Terminal C e il B, si estende su una superficie di circa 500 mq. È dotata delle più moderne apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e di un varco Security per il controllo dei passeggeri e dei bagagli a mano.

Il Terminal, già consegnato alla Sac, è attualmente in fase di allestimento finale. Questa fase comprende l’installazione di monitor, postazioni di check-in, gate, segnaletica di sicurezza, sedute e distributori di acqua e cibo. Queste operazioni sono previste concludersi a breve.

Come precedentemente annunciato dalla Sac, una volta terminate queste operazioni, il Terminal diventerà operativo a partire dalla mattina del 3 agosto. Questa novità porterà un aumento significativo del numero di voli operati dall’aeroporto di Catania: dal numero attuale di 10 voli all’ora, suddivisi in 5 arrivi e 5 partenze, si passerà a 14 voli all’ora, con 7 arrivi e 7 partenze.