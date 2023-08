Barbie: un viaggio tra realtà e apparenza. Al cinema Garibaldi di Piazza Armerina dal 3 agosto

BARBIE . CINEMA GARIBALDI – PIAZZA ARMERINA – DAL3 AGOSTO. ORARI 19.00 – 21.30

Barbie, la bambola più famosa del mondo, ha sempre rappresentato un ideale di perfezione e bellezza femminile. Ma cosa succede quando Barbie diventa il soggetto di un film diretto da Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli principali? Il risultato è un viaggio esilarante, irriverente e meravigliosamente critico all’interno di un mondo in cui realtà e apparenza si scontrano. Nel film, Barbie Land, l’isola rosa in cui vivono tutte le bambole della Mattel, è un luogo socialmente sbilanciato e incantato in cui la perfezione risulta schiacciante. Barbie, interpretata da Margot Robbie, è statuaria, bellissima e perfetta: uno stereotipo che si adagia esteticamente sulle ali della perfezione e sul modello della donna in grado di poter essere ciò che desidera, senza tuttavia mai distaccarsi dai desideri dell’uomo.

Il film si muove tra patriarcato e femminismo, sottolineando le differenze tra generi e mostrando semplicemente il nostro mondo, ma rovesciato. Quello che subiscono gli uomini nella finzione, lo sopportano (o hanno sopportato) le donne nella vita vera. Barbie è un film per tutti ma che forse non tutti possono capire e apprezzare e ciò dipende dal modo di pensare, dal genere di appartenenza, dalla percezione che si ha della società e del proprio posto nel mondo e, certo, anche dall’età. Non è un capolavoro, ma un film carico di carisma e stile che, servendosi di colori accesi, interpretazioni impeccabili e un comparto tecnico sopra le righe, intrattiene alla perfezione, suscitando semplici risate o, se sarete così acuti e ben predisposti, ottime critiche e infiammati dibattiti. Proprio come l’iconica bambola che porta in scena, Barbie può essere ciò che vuole: un film frivolo quanto impegnato, un manifesto femminista, una commedia, un insulto, persino un film di formazione. In ogni caso, vedetelo al cinema!

Lucia Sansone per StartNews