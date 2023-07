Come risparmiare energia nell’utilizzo dei condizionatori

L’estate è la stagione più calda dell’anno, e per molti anche la più bella. Ma quando le temperature salgono e l’afa invade l’aria, l’uso del condizionatore diventa irrinunciabile per garantire il comfort e il benessere nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Tuttavia, i condizionatori hanno anche degli svantaggi: consumano molta energia elettrica, aumentando le spese in bolletta e le emissioni di CO2 nell’atmosfera, e possono causare problemi di salute se non usati correttamente, come mal di gola, raffreddore o allergie.

Per evitare questi inconvenienti, è importante seguire alcuni accorgimenti che permettono di risparmiare energia e denaro con i condizionatori, senza rinunciare al fresco. Inoltre, è possibile usufruire di alcuni bonus fiscali che incentivano l’acquisto o la sostituzione di un condizionatore a pompa di calore, una tecnologia che garantisce un alto rendimento energetico e una riduzione delle emissioni inquinanti.

Ecco alcuni consigli pratici per usare i condizionatori in modo efficiente e sostenibile in estate:

– Scegliere il condizionatore giusto: al momento dell’acquisto o della sostituzione di un condizionatore, è bene optare per un modello di classe energetica elevata (almeno A+), dotato di inverter, che regola automaticamente la potenza in base alla temperatura ambientale, e di pompa di calore, che consente di riscaldare o raffreddare l’aria a seconda delle esigenze. Questi dispositivi garantiscono un risparmio energetico fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali.

– Installare il condizionatore nel modo corretto: il condizionatore va posizionato in un luogo ombreggiato e ben ventilato, lontano da fonti di calore o umidità, e orientato in modo da distribuire uniformemente l’aria nella stanza. Inoltre, va fissato bene alla parete o al soffitto, per evitare vibrazioni e rumori fastidiosi.

– Fare una regolare manutenzione del condizionatore: per mantenere il condizionatore efficiente e sicuro, è necessario pulire periodicamente i filtri, che si sporcano facilmente con la polvere e i batteri, e controllare il funzionamento del compressore e del gas refrigerante. Una buona manutenzione permette di evitare guasti e malfunzionamenti, e di prolungare la vita del condizionatore.

– Impostare una temperatura adeguata e non eccessiva: per ottenere il massimo comfort con il minimo consumo, è consigliabile impostare il termostato del condizionatore a una temperatura compresa tra i 24°C e i 26°C, evitando sbalzi termici tra interno ed esterno superiori ai 5°C. Questo consente di risparmiare circa il 10% di energia per ogni grado in meno impostato sul termostato, e di prevenire problemi di salute legati agli sbalzi termici.

– Far ventilare il condizionatore: prima di accendere il condizionatore, è bene aprire le finestre e far circolare l’aria nella stanza per qualche minuto. Questo permette di abbassare la temperatura interna e di eliminare eventuali odori sgradevoli. Inoltre, è utile spegnere il condizionatore qualche minuto prima di uscire dalla stanza, per evitare lo shock termico.

– Serrate le finestre quando il condizionatore è acceso: per evitare dispersioni di aria fredda e infiltrazioni di aria calda, è importante chiudere bene le finestre e le porte quando il condizionatore è in funzione. Inoltre, è bene usare delle tende o delle tapparelle per schermare i raggi solari e ridurre il surriscaldamento della stanza.

– Usare la funzione deumidificatore per ridurre il senso di caldo: molti condizionatori sono dotati di una funzione deumidificatore, che permette di ridurre il livello di umidità nell’aria e di aumentare la sensazione di fresco. Questa funzione consuma meno energia rispetto alla funzione raffreddamento, e può essere usata nei giorni in cui il caldo è sopportabile ma l’aria è molto umida.

– Non tenere il condizionatore acceso tutto il giorno: per risparmiare energia e denaro, è bene spegnere il condizionatore quando non serve, ad esempio quando si esce di casa o si va a dormire. In alternativa, si può usare la funzione timer o la modalità notturna, che permettono di programmare l’accensione e lo spegnimento del condizionatore in base alle proprie esigenze. In questo modo, si evita di sprecare energia e si mantiene un clima gradevole nella stanza.

Per chi vuole acquistare o sostituire un condizionatore a pompa di calore, ci sono anche delle agevolazioni fiscali previste per il 2023. Il bonus condizionatori permette di beneficiare di una detrazione fiscale del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento edilizio a cui è collegato l’acquisto. In alcuni casi, si può arrivare anche al 90% se l’acquisto rientra nel superbonus. Per accedere al bonus, è necessario che il condizionatore sia di classe energetica elevata, che sia installato da un professionista abilitato e che sia pagato con un metodo tracciabile. Inoltre, bisogna comunicare l’intervento all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori e conservare tutta la documentazione relativa.

I condizionatori sono degli alleati preziosi per affrontare l’estate con serenità, ma richiedono anche una certa attenzione per non diventare un peso per le bollette e per l’ambiente. Seguendo questi semplici consigli, è possibile usare i condizionatori in modo efficiente e sostenibile, e approfittare delle opportunità offerte dal bonus condizionatori. In questo modo, si potrà godere del fresco senza rinunciare al risparmio e al rispetto della natura.

Lucia Sansone per StartNews