Piazza Armerina: L’Amministrazione Cammarata risponde a Forza Italia riguardo i parchi gioco

L’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina ha risposto al comunicato stampa del gruppo consiliare di Forza Italia riguardante lo stato dei parchi gioco della città. Nel loro comunicato, Forza Italia aveva richiesto interventi urgenti per la manutenzione e la sicurezza dei parchi gioco.

L’Amministrazione in un comunicato ha espresso sorpresa per le affermazioni dei consiglieri di Forza Italia , sottolineando che la questione era già stata affrontata con una delibera del 4 maggio 2023. “Condividiamo la vostra preoccupazione per la sicurezza e il benessere dei nostri bambini. Tuttavia ci sorprende che non siate a conoscenza della delibera del 4 maggio scorso, in cui abbiamo affrontato proprio la questione della manutenzione dei parchi gioco”.

La delibera in questione, numero atto 217 – Numero Registro Generale 771, prevede un piano per la verifica, la messa in sicurezza e, dove necessario, la sostituzione di giochi danneggiati. Nel comunicato si precisa che, data la tipologia dell’intervento e della fornitura, i termini di legge prevedono un periodo di consegna di 120-180 giorni, per cui l’azienda incaricata dell’affidamento è perfettamente nei termini previsti.

A Forza Italia si chiede una maggiore consapevolezza del ruolo di opposizione e di prendere visione degli atti comunali prima di sollevare questioni già affrontate e risolte. “Riteniamo che un’opposizione informata e costruttiva sia fondamentale per il buon funzionamento della nostra amministrazione. Fare opposizione di principio, senza una piena conoscenza dei fatti, può risultare una critica scadente e improduttiva”, viene affermato nel comunicato.