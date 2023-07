Meteo Piazza Armerina : inizio settimana bollente in arrivo temperature oltre i +40°C

Aria torrida in risalita dall’entroterra sahariano pone le condizioni per un caldo estremo con valori superiori ai +40°C che ci farà compagnia per diversi giorni , entriamo nei dettagli:

Lunedì 17 Luglio

Sarà una giornata rovente ,il cielo si presenterà sereno.

La ventilazione sarà debole a tratti moderata .

🔴La temperatura massima registrata sarà di +41°C

Valori minimi al di sopra dei +20°C.

Martedì 18 Luglio

Sarà una giornata rovente ,il cielo si presenterà sereno.

La ventilazione sarà debole a tratti moderata .

🔴La temperatura massima registrata sarà di +41°C / +42°C

Valori minimi al di sopra dei +20°C.

Mercoledì 19 luglio

Sarà una giornata rovente ,il cielo si presenterà sereno.

La ventilazione sarà debole a tratti moderata .

🔴La temperatura massima registrata sarà di +41°C

Valori minimi al di sopra dei +20°C.

A cura di

David Cartarrasa

