Ugl Enna: Solidarietà e vicinanza alla TS, oggetto di un attentato mafioso

< comunicato stampa>

Tutta la Ugl di Enna, per voce del suo segretario provinciale Franco Arena, esprime la propria massima solidarietà e vicinanza alla TS per il vile e vergognoso attentato di cui è stata vittima, infatti l’azienda subappaltatrice che si sta occupando dei lavori sul raddoppio ferroviario tra Bicocca e Catenanuova è stata colpito da un attento incendiario che ha distrutto due suoi escavatori.

Purtroppo- dice il segretario Arena- la mano mafiosa si è abbattuta su questo cantiere che fa sicuramente gola a tanti. Non possiamo permetterci che questo gesto passi inosservato ma anzi che vada alla ribalta nazionale, per chiedere a gran voce che sia posta maggiore attenzione su un territorio a rischio come il nostro e, che è assolutamente necessario tutelare i lavoratori e le aziende oneste che tanto faticosamente cercano di creare sviluppo ed economia.

Non lasceremo soli chi crede e lavora sul territorio, saremo presenti e vigili ad ogni livello istituzionale per garantire che la legalità venga sempre garantita e salvaguardata.

Non possiamo che stringerci attornoalla TS e ricordargli, qual’ora ve ne fosse bisogno, che non li lasceremo soli e che mai dovranno dubitare di ciò