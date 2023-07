Visite senologiche presso l’ambulatorio provinciale della LILT

L’importanza della prevenzione

La prevenzione è un aspetto fondamentale nella lotta contro il cancro. Attraverso controlli periodici e visite specialistiche, è possibile individuare precocemente eventuali anomalie o segni di malattia. Questo permette di intervenire tempestivamente, aumentando le possibilità di successo dei trattamenti e migliorando la prognosi.

Le visite senologiche, in particolare, sono essenziali per la prevenzione del cancro al seno. Questo tipo di cancro è uno dei più comuni nelle donne, ma se individuato in fase precoce, le possibilità di guarigione sono molto alte. Per questo motivo, è importante sottoporsi a controlli regolari, soprattutto se si hanno fattori di rischio come una storia familiare di cancro al seno.

La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) è un’organizzazione che si dedica alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al supporto dei pazienti oncologici. Le visite specialistiche offerte presso l’Ambulatorio Provinciale della LILT rappresentano un’opportunità preziosa per prendersi cura della propria salute e fare un passo importante nella prevenzione del cancro.

Le visite senologiche si possono effettuare il prossimo 13 luglio presso l’Ambulatorio della Lilt a Enna in via Roma 301 (Palazzo ex Upim). Chi fosse interessato può telefonare ai seguenti numeri di telefono: 3533241732-3882529000-0935546734. Tutti coloro che volessero informazioni sulle attività della Lilt di Enna potranno chiamare tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20 ai seguenti numeri: 0935546734 – 3882529000 – 3533241732.

Sezione Provinciale di Enna – Email legatumorienna@gmail.com