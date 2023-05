Piazza Armerina – Elezioni 2023 – Candidati a confronto: nuovo servizio di StartNews. Iniziamo con Di Carlo v/s Cammarata

Se ne dicono di tutti i colori, se ne inventano anche tante. Abbiamo deciso facendo riferimento al nostro nuovo slogan “Fatevi un’opinione non un’idea” di mettere a confronto i candidati su temi specifici trattati nei comizi e negli interventi sui social. La rubrica si intitola “Botta e Risposta”, i temi sono quelli che noi consideriamo importanti per la città. Non è escluso che possiate trovare anche qualche Fact–checking (controllo dei fatti) che, per chi non dovesse saperlo, si tratta di un controllo attraverso documenti.

Sulla pagina è già presente un primo confronto sull’argomento PNRR: la tesi sostenuta dal candidato Di Carlo e la relativa risposta del sindaco Cammarata.

Collaborate con noi inviateci temi da confrontare indicandoci la fonte video/audio/testo

CLICCA QUI PER APRIRE LA PAGINA DEDICATA ALLE ELEZIONI.