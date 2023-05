Piazza Armerina: L’assessorato ai LL.PP: Facebook diffonde notizie false sulla pulizia della città

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell’assessorato ai lavori pubblici che ha per tema la diffusione di notizie false attraverso Facebbok in relazioni a presunte potature di alberi fuori periodo. Questa la precisazione.

Comunicato Ufficio Lavori Pubblici comune di Piazza Armerina

Il nostro ufficio desidera smentire categoricamente le notizie false e infondate che sono state diffuse attraverso i social media riguardo alle presunte potature inopportune degli alberi della nostra amata città. È importante sottolineare che l’attuale lavoro di pulizia delle strade dalle erbe infestanti, come precedentemente comunicato, non coinvolgerà in alcun modo la corretta e necessaria potatura degli alberi. Chiunque abbia affermato il contrario su piattaforme come Facebook ha diffuso informazioni completamente errate.

Desideriamo rassicurare i cittadini che l’assessorato ai Lavori Pubblici è consapevole dell’importanza di seguire le corrette procedure per la potatura degli alberi urbani. Le attività di potatura vengono eseguite in periodi specifici dell’anno, considerando attentamente le esigenze delle diverse specie vegetali presenti sul nostro territorio. La potatura è un intervento delicato che richiede competenze specifiche per garantire la salute e la crescita equilibrata delle piante, per tale motivo seguiamo scrupolosamente le linee guida stabilite dagli esperti nel campo della botanica per garantire che i nostri alberi siano trattati nel modo migliore possibile.

Invitiamo i cittadini a diffidare delle informazioni non verificate e a fare affidamento esclusivamente sui canali ufficiali per ottenere notizie accurate e affidabili riguardanti il lavoro svolto dall’assessorato ai Lavori Pubblici. Il nostro ufficio si impegna costantemente per mantenere la città pulita, sicura e ben curata, tutelando al contempo il patrimonio arboreo che rende il nostro ambiente urbano così gradevole e rigoglioso.

Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali dubbi o preoccupazioni, invitiamo i cittadini a contattare direttamente il nostro ufficio attraverso i canali ufficiali forniti sul nostro sito web. Ringraziamo i cittadini per la fiducia riposta in noi e ci impegniamo a fornire servizi di alta qualità che rispondano alle necessità della nostra comunità.

Assessorato ai Lavori Pubblici

L’Assessore Epifanio Di Salvo