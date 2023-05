Controllo dei Carabinieri di Enna in tema di spaccio di droga

Nell’ambito di una campagna di intensificazione dei controlli volti a combattere il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Enna hanno compiuto significativi progressi. Negli ultimi giorni, tre persone sono state arrestate in due diverse operazioni di polizia giudiziaria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Enna, mentre otto individui sono stati segnalati alle autorità prefettizie per consumo personale.

Una delle operazioni si è svolta ad Assoro, dove i militari hanno fermato un’auto con tre giovani a bordo. Durante il controllo, è stata trovata una modesta quantità di sostanza stupefacente in possesso di uno dei passeggeri. Successivamente, una perquisizione presso l’abitazione del giovane ha portato al rinvenimento di ulteriori stupefacenti, suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato.

In un’altra circostanza, i carabinieri hanno fermato un’auto con una coppia di conviventi a bordo, un 39enne e una 31enne, entrambi residenti a Valguarnera Caropepe. Durante il controllo del veicolo e la successiva perquisizione presso l’abitazione della coppia, è stata scoperta una considerevole quantità di cocaina suddivisa in dosi, nonché strumenti per la pesatura e il confezionamento, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Le persone arrestate sono state convalidate dall’Autorità Giudiziaria. Nel primo caso, è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per l’indagato, mentre nel secondo caso è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per uno dei due arrestati.

Dal primo giorno dell’anno, ben trentacinque persone sono state segnalate alla Prefettura come consumatori o detentori di sostanze stupefacenti, incluso alcuni minorenni.

Nei prossimi mesi, i carabinieri continueranno a effettuare controlli nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile al fine di prevenire il consumo di sostanze stupefacenti e la guida sotto l’effetto di tali sostanze, fenomeni strettamente correlati. L’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico e al consumo di droghe rimane una priorità per garantire la sicurezza e il benessere della comunità di Enna.

