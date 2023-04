Pensioni minime: la maggioranza impegna il governo a valutare un intervento nella prossima manovra

La questione delle pensioni è sempre al centro dell’attenzione in Italia, dove il sistema previdenziale è spesso al centro del dibattito politico. In particolare, la pensione minima è una delle tematiche più delicate, poiché rappresenta l’unica fonte di sostentamento per molte persone anziane che vivono in condizioni economiche precarie.

In questo contesto, la maggioranza ha presentato una risoluzione al Def che impegna il governo a valutare un intervento in materia di innalzamento delle pensioni minime. Secondo la risoluzione, l’eventuale intervento dovrebbe essere valutato nell’ambito degli eventuali spazi di bilancio disponibili per la prossima manovra.