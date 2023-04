Inizia domani a Piazza Armerina il BaRock. Morgan e Le Vibrazioni tra i protagonisti. Il programma degli eventi

Dal 28 al 30 aprile 2023 si terrà a Piazza Armerina (EN) il Barock Festival, una manifestazione che vuole far dialogare il rock con l’arte barocca, valorizzando le bellezze architettoniche e artistiche della città siciliana. Il festival è finanziato dal Ministero del Turismo, promosso dall’Amministrazione Comunale e prodotto da Georgia Lo Faro Eventi in collaborazione con Civita e Globart.

Il programma prevede tre giorni di concerti e performance che animeranno le strade e le piazze più significative della città, tra cui Piazza Garibaldi, Piazza Cattedrale, Piazza Falcone e Borsellino e Piazza Boris Giuliano. Tra gli ospiti d’eccezione ci saranno Morgan, Le Vibrazioni, il Coro Lirico Siciliano, Marco J and The Jaywolkers, la Sciarra’s band, il Collettivo la Scoteca, Night Skinny, Drefgold e Grelmos.

Il festival si propone di avvicinare le nuove generazioni alla cultura e alla storia del territorio, attraverso un connubio tra tradizione e modernità, tra la solidità della pietra e la leggerezza del suono e della creatività. Per l’occasione sono state realizzate anche delle installazioni luminose “Luci d’Artista” progettate da giovani provenienti dalle Accademie di Belle Arti italiane e Centri di Alta formazione artistica, che illumineranno luoghi abbandonati o poco valorizzati, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

Il Barock Festival nasce dall’idea di far dialogare due mondi espressivi apparentemente distanti come il Barocco e il Rock. L’arte barocca si caratterizza per la sua esuberanza, la sua teatralità e i suoi grandiosi effetti monumentali, mentre la musica rock si basa sull’improvvisazione, sull’anticonformismo e sul cambiamento. Il festival vuole mostrare come questi due linguaggi possano incontrarsi e arricchirsi a vicenda, dando vita a una nuova forma di espressione artistica.

Il festival si inserisce nel contesto di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Sicilia barocca, che comprende città come Caltagirone, Militello Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa, Scicli, Siracusa e Sortino. Queste città sono state inserite dall’Unesco nella lista del Patrimonio dell’umanità nel 2002 per la loro straordinaria bellezza e per la loro testimonianza di un’epoca storica importante.

Il Barock Festival è quindi un’occasione imperdibile per chi vuole scoprire le meraviglie di Piazza Armerina e della Sicilia barocca, ascoltando buona musica e ammirando opere d’arte contemporanea. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Nicola Lo Iacono