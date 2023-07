Laura Pausini incanta Venezia: acqua alta, temporali e black out non fermano lo show

Non c’è maltempo che tenga per Laura Pausini, la cantante italiana che ha conquistato il mondo con la sua voce e il suo carisma. La star ha infatti regalato ai suoi fan un concerto memorabile a Venezia, nella suggestiva cornice di Piazza San Marco, nonostante le avversità climatiche che hanno messo a dura prova l’organizzazione.

Il concerto, trasmesso in diretta su Rai 1, era previsto per le 21.15 di ieri sera, ma è stato ritardato di oltre un’ora a causa dell’acqua alta che ha invaso la piazza e dei temporali che si sono abbattuti sulla città lagunare. Inoltre, un black out elettrico ha causato problemi tecnici al palco e agli impianti audio e video.

Ma Laura Pausini non si è lasciata scoraggiare e ha sfidato le intemperie con il suo entusiasmo e la sua professionalità. Accompagnata dalla Filarmonica della Fenice, diretta dal maestro Diego Basso, la cantante ha ripercorso i suoi maggiori successi, da “La solitudine” a “Io sì”, passando per “Se non te”, “E ritorno da te” e “Invece no”. Ha anche omaggiato alcuni grandi artisti italiani, come Mina, Lucio Battisti e Lucio Dalla, interpretando brani come “Amor mio”, “Il mio canto libero” e “Caruso”.

Il pubblico, formato da circa 500 persone tra ospiti e fan selezionati, ha seguito con emozione e partecipazione lo spettacolo, applaudendo e cantando insieme alla Pausini. Anche i telespettatori hanno apprezzato la performance della star, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua grinta.

Laura Pausini ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile il concerto, nonostante le difficoltà, e ha dedicato una canzone alla sua città natale, Solarolo, colpita da un’alluvione lo scorso anno. Ha anche espresso il suo desiderio di tornare presto a esibirsi dal vivo davanti al suo pubblico, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia.

Il concerto di Venezia è stato il primo di una serie di eventi speciali che la Pausini ha in programma per celebrare i suoi 30 anni di carriera. La prossima tappa sarà il 26 settembre al Global Citizen Live, il festival musicale internazionale per sensibilizzare sulle tematiche ambientali e sociali. La cantante si esibirà da Parigi insieme ad altri artisti come Ed Sheeran, Elton John e Coldplay.

Carlo Lauro per StartNews