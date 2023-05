Addio all’attore britannico Ray Stevenson, protagonista di “Punisher – Zona di guerra”, morto a 58 anni

L’attore britannico Ray Stevenson, noto per i suoi ruoli in film come “Punisher – Zona di guerra” e “Thor”, è scomparso all’età di 58 anni all’ospedale Rizzoli di Ischia. L’attore si trovava sull’isola per le riprese del film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota, quando ha avvertito un malore che ha richiesto il suo ricovero immediato. Purtroppo, nonostante le cure mediche, le sue condizioni si sono aggravate fino alla sua morte.

Ray Stevenson ha avuto una carriera di successo nel mondo del cinema, interpretando diversi ruoli memorabili. È stato il protagonista Frank Castle nel reboot del famoso antieroe dei fumetti Marvel, “Punisher – Zona di guerra”. Ha inoltre preso parte ai film della saga di “Thor”, interpretando il personaggio di Volstagg in “Thor” di Kenneth Branagh, nonché nei suoi seguiti “The Dark World” e “Thor: Ragnarok”. Tra gli altri ruoli notevoli, ha interpretato Porthos in “I tre moschettieri” e ha preso parte ai film distopici “Divergent” e “Insurgent”.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Ray Stevenson è stato particolarmente apprezzato per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie televisiva “Roma”, prodotta da BBC/HBO. È proprio sul set di questa serie che ha incontrato l’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, con cui è stato legato dal 2005. La coppia ha avuto tre figli: Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013).

La morte improvvisa di Ray Stevenson ha lasciato il mondo del cinema in lutto, privandolo di un attore talentuoso e amato. Le sue interpretazioni carismatiche e la sua presenza sullo schermo lasceranno un’impronta duratura nell’industria cinematografica. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il cinema e per i suoi numerosi fan in tutto il mondo.