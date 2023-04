Imprenditore italiano muore in Romania: caduto dal settimo piano

Un dramma si è consumato sabato mattina a Deva, in Transilvania, dove un imprenditore italiano di 37 anni, Antongiulio Olivieri, è precipitato dal settimo piano di un palazzo e ha perso la vita. L’uomo era originario di Bari e lavorava nel settore finanziario. Era ospite fisso delle trasmissioni tv di Class Cnbc e aveva una fidanzata rumena.Le cause della caduta sono ancora da chiarire. La polizia locale ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e non esclude nessuna ipotesi: malore, cedimento della ringhiera, gesto estremo o coinvolgimento di terze persone.