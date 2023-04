Festa della Polizia di Stato ad Enna: il Questore dr. Corrado Basile fa il bilancio dell’attività svolta in provincia

Si è tenuta ieri ad Enna la Festa della Polizia di Stato, un’occasione per celebrare il lavoro svolto dagli agenti sul territorio e fare il punto sulla situazione della sicurezza in provincia. Durante l’evento, il Questore Dr. Corrado Basile ha tenuto un intervento in cui ha fatto il bilancio del’attività svolta dalla Polizia di Stato in provincia di Enna