Ambiente/”Siamo nel decennio decesivo per il clima”. Lo afferma l’Onu dopo la pubblicazione degli ultimi allarmanti dati

Siamo nel decennio decisivo per contrastare i cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas serra. Il Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc) ha pubblicato il rapporto di sintesi sul volume conclusivo del “Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC”, la più aggiornata e completa rassegna scientifica sui cambiamenti climatici in atto nel nostro pianeta. Quasi metà della popolazione mondiale è a rischio e l’impatto dei cambiamenti climatici ha anche moltiplicato il numero di morti. Per l’Onu c’è però ancora spazio per agire.