Il 25/26 marzo la Nuova Compagnia Sipario al Garibaldi presenta la commedia di Eduardo Scarpetta “Lo Scaldaletto”

In una serata di emozioni e di grande spettacolo, l’opera teatrale “Lo Scaldaletto” di Eduardo Scarpetta prenderà vita sul palcoscenico del Teatro Garibaldi a cra della compagnia Il Sipario. L’evento si svolgerà nei giorni 25 e 26 marzo rispettivamente alle ore 21 e alle ore 17.30 a e vedrà la partecipazione di un cast di attori straordinari guidati dalla regia di Emanuele Puglia. La pièce, che vede come protagonista Turi Amore, sarà interpretata da Federica Amore, Carmela Trovato, Luca Micci e Adele Ferlito.

Questi talentuosi artisti daranno vita a un racconto intenso e coinvolgente, fatto di sentimenti, risate e momenti di grande pathos. La scenografia, a cura di Franco Sardo, e la fonica, affidata a Giovanni Urzi, saranno i perfetti complementi per creare l’atmosfera giusta per immergersi nella storia di Turi Amore. L’assistente alla regia, Martina Laudani, assisterà Puglia alla regia, garantendo una perfetta riuscita dello spettacolo. L’evento è stato organizzato con la massima cura nei dettagli, con il supporto dell’organizzazione del Teatro Garibaldi e la responsabilità del botteghino affidata a Valeria Amore.

Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta (1853-1925) è stato un attore, autore e regista teatrale italiano, considerato uno dei maggiori esponenti del teatro dialettale napoletano. Nato a Napoli, figlio del celebre commediografo e attore Eduardo Scarpetta, ha iniziato la sua carriera come attore a soli 18 anni, debuttando nella compagnia teatrale del padre.

Eduardo ha contribuito in modo significativo alla diffusione del teatro napoletano, attraverso la creazione di numerose opere comiche, spesso caratterizzate dall’uso della lingua vernacolare e da una forte presenza di personaggi popolari. Nel corso della sua carriera, ha lavorato con importanti registi e attori del tempo, tra cui il celebre attore Francesco Paolo Tosti.

Nel 1901, ha fondato la sua compagnia teatrale, con la quale ha portato in scena numerose opere di successo, come “Miseria e Nobiltà”, “Filumena Marturano” e “Napoli Milionaria”. Nel corso degli anni, ha sviluppato una tecnica recitativa innovativa, caratterizzata da una grande abilità mimica e gestuale, che gli ha permesso di interpretare personaggi diversi tra loro, ma sempre in modo convincente ed efficace.

La sua fama ha raggiunto ben presto anche i confini italiani, grazie alle tournée internazionali che ha intrapreso in Europa e in America. La sua morte, avvenuta nel 1925, ha rappresentato una grande perdita per il mondo del teatro italiano, ma il suo lavoro ha continuato a influenzare e ispirare numerosi artisti nel corso dei decenni successivi.