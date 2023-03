Whatsapp: in arrivo una funzione per non essere disturbati dallo spam

WhatsApp sta preparando una nuova funzione per gli utenti che utilizzano la piattaforma di messaggistica per ricevere chiamate da numeri sconosciuti. Secondo quanto riportato dal sito specializzato WabetaInfo, la funzione verrà presto aggiunta alla nuova versione dell’app per Android e consentirà di silenziare automaticamente le chiamate provenienti da numeri che non sono presenti nella rubrica dell’utente.

Questa novità permetterà agli utenti di evitare di essere disturbati da chiamate indesiderate da parte di sconosciuti o da numeri spam e pubblicitari. In pratica, la funzione offrirà un’opzione di blocco automatico che impedirà alle chiamate non desiderate di interrompere la giornata degli utenti.

La nuova funzione sarà accessibile attraverso un nuovo menu che verrà aggiunto alle impostazioni dell’applicazione di messaggistica di Meta. Se attivata, ogni chiamata proveniente da un numero non salvato nella rubrica dell’utente verrà silenziata, ma sarà comunque possibile visualizzarle nel registro delle chiamate, accanto alle schede “Stato” e “Chat”.

Questa funzione è particolarmente utile per coloro che utilizzano WhatsApp come piattaforma principale per le comunicazioni personali e commerciali. Grazie alla funzione di blocco automatico delle chiamate da numeri sconosciuti, gli utenti potranno evitare di essere disturbati da chiamate non richieste e rimanere concentrati sulle attività quotidiane senza subire interruzioni indesiderate.

In sintesi, la funzione di blocco delle chiamate da numeri sconosciuti è una novità molto attesa dagli utenti di WhatsApp e rappresenta un’ulteriore miglioramento della piattaforma di messaggistica. Questa funzione renderà l’esperienza dell’utilizzo di WhatsApp ancora più piacevole e consentirà agli utenti di mantenere un maggiore controllo sulle comunicazioni in entrata.