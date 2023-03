Alla cna lezioni di “telefonino” per i pensionati

“Vogliamo spiegare ai nonni come usare il cellulare per parlare con i nipoti”, questo l’obiettivo che CNA Pensionati vuole raggiungere con il progetto “Distanti ma Vicini” che coinvolge venticinque pensionati e che li vedrà coinvolti in laboratori di apprendimento sull’uso dei cellulari.

L’iniziativa è stata presentata giorno 10 marzo presso la sala convegni Emma Luigi e Dario della CNA di Enna, alla presenza del Presidente Provinciale di CNA Pensionati, Luigi Scavuzzo, del Segretario dei Pensionati di CNA, Stefano Montalbano, dei vertici di CNA e dell’Assessore Giampiero Cortese che ha ribadito la necessità di queste forme di alfabetizzazione per gli anziani per potere dare maggiori servizi e assistenza.

Il progetto prevede una serie di lezioni in forma laboratoriale in cui si potrà imparere l’uso del cellulare, di applicazioni come whatsapp e facebook, che serviranno ad introdurre al meglio i pensionati nel mondo dei social. “I social e il cellulare sono diventati uno strumento di distanziamento generazionale, spesso anche le occasioni di socializzazione tra nonni e nipoti devono fare i conti con la presenza invadente di questi strumenti che distraggono i giovani – dichiarano Scavuzzo e Montalbano, di CNA Pensionati – con questo progetto diverranno una opportunità per collegarsi con i nipoti costretti ad andare via, ritrovarsi con amici e magari per i più pratici, un modo per sbrigare qualche servizio.”

L’iniziativa ha già il favore di diversi partecipanti “continuiamo a ricevere richieste da tutta la provincia e stiamo cercando una soluzione per accontentare tutti” dichiarano i dirigenti CNA che rilanciano il rapporto tra digitale e terza età spingendosi fino alla telemedicina. “Una nuova frontiera che si sta aprendo per gli anziani non più autosufficienti, poter dialogare con il proprio medico curante, poter prenotare visite, analisi e altre prestazioni mediche che oggi risultano molto difficili da prenotare. Una opportunità che i nostri pensionati dovrebbero conoscere e cogliere”.