Meteo Piazza Armerina : inizio settimana nuvoloso da martedì ritorna il vento forte
𝗦𝗮𝗿𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗶 𝗮𝗶 +𝟮𝟬°𝗖. 𝗜 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮 𝘀𝗼𝗳𝗳𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀.
𝗥𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶.
𝗘𝗻𝘁𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶 :
𝗡𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟯 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗲𝗹𝗼 𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮̀ 𝘀𝗲𝗿𝗲𝗻𝗼, 𝗺𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝘃𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮̀, 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗼𝗴𝗴𝗲.
𝗟𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗼𝘃𝗲 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗺𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗶 +𝟭𝟴°𝗖, 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗶 +𝟳°𝗖.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟰 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗶𝗹 𝗰i𝗲𝗹𝗼 𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮̀ 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗻𝘂𝘃𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼.
𝗟𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗱𝗶 +𝟭𝟲°𝗖, 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 +𝟲°𝗖.
🌬️𝗩𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲.
𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟱 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗲𝗹𝗼 𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮̀ 𝗻𝘂𝘃𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼, 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗼𝗴𝗴𝗲.
⚠️🌬️ 𝗜 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗶.
𝗟𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗮 𝗱𝗼𝗽𝗽𝗶𝗮 𝗰𝗶𝗳𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶.
𝗟𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗱𝗶 + 𝟭𝟯°𝗖, 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 +𝟱°𝗖.
A cura di
David Cartarrasa
Segui la mia pagina su Facebook